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    Суспільство

    Місцева влада применшує загрозу коронавірусу, щоб отримати підтримку на виборах, – експерт

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    <p>Місцева влада не посилює карантин через острах втратити підтримку виборців</p> - Місцева влада применшує загрозу коронавірусу, щоб отримати підтримку на виборах, – експерт

    Місцева влада не посилює карантин через острах втратити підтримку виборців

    «Карантин карантином, а битви за владу ніхто не скасовував», – Олексій Якубін

    Представники місцевої влади ігнорують небезпеку епідемії і не вводять жорстких карантинних заходів у своїх регіонах, оскільки бояться втратити підтримку виборців напередодні місцевих виборів. Таку думку на своїй сторінці у Facebook озвучив політичний експерт Олексій Якубін.

    «Зараз є конфлікт місцевої влади, назвімо їх так, «містечкових патронів» з центральними органами державної влади. Поясню, хоча цифри говорять самі за себе: статистика захворюваності зростає з дня на день – мало не щодня ми отримуємо інформацію від Міністерства охорони здоров'я, що країна побила черговий антирекорд. Звичайно, в міністра Степанова летить усе каміння, мовляв, адаптивний карантин не працює. Але якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, стає зрозуміло, що в захворюваності винуватий зовсім не міністр. Степанов якраз робить свою роботу правильно», - вважає політолог.

    На його думку, МОЗ обрало поетапний вихід з карантину, щоб зберегти баланс між здоров'ям і соціально-економічною активністю, але місцева влада саботує карантин і діяльність міністерства в цьому напрямку.

    «Багато мерів, місцеві депутати та голови ОДА не просто категорично заперечують необхідність карантину, а й усіляко стараються нівелювати значення вірусної загрози. Вони вибрали для себе найвигіднішу стратегію –  обмежитися закликами до дотримання заходів фізичного дистанціювання і поступово зменшувати значущість загрози корона вірусу», – зауважив експерт.

    На його думку, це пояснюється тим, що цього року мають відбутися місцеві вибори, а нинішнім представникам місцевого самоврядування необхідно зберегти підтримку виборців.

    «А як забезпечити цю підтримку, якщо жорсткий карантин скоротив виторг у деяких галузях бізнесу більш як на 70%? Звідки тоді брати підтримку, якщо люди винитимуть владу в своєму занепаді і тим самим відмовляться від голосування за нинішніх керівників? Своя сорочка, звісно, ближча до тіла, тому часто всупереч здоровому глузду і здоров'ю українців місцева влада перекидає відповідальність, як у пінг-понгу. Карантин карантином, а битви за владу ніхто не скасовував», - підсумував Олексій Якубін.

    Станом на 26 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області.

    вибори карантин коронавірус
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