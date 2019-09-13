На Київщині правоохоронці оголосили підозру серійним викрадачам авто



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Протиправну діяльність здійснювали 13 осіб на території Київської області, Києва та інших регіонів України

На Київщині правоохоронці оголосили підозру серійним викрадачам авто. Зловмисники ґрунтовно підозрюються у створенні злочинної організації та 24 незаконних заволодіннях транспортними засобами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Протиправну діяльність здійснювали 13 осіб на території Київської області, Києва та інших регіонів України. Організатор угруповання, раніше судимий за викрадення авто.

У ході проведення більше 30 обшуків за місцем проживання підозрюваних, вилучено номерні знаки викрадених авто, мобільні телефони, засоби блокування сигналізації та інше знаряддя для викрадення.

Слідче управління поліції Київщини здійснює досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури області у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 289, ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється оперативними працівниками управління стратегічних розслідувань поліції Київщини.

За погодженням прокуратури області всім членам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів у складі злочинної організації, тобто їх дії додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.