На Київщині сімейна сварка закінчилася трагічно



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Під час сімейної сварки жінка схопила кухонного ножа

Нетвереза жінка нанесла тяжке поранення кухонним ножем своєму співмешканцю

У селі Лехнівка Баришівського району Київської області на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин нетвереза 45-річна жінка нанесла тяжке тілесне ушкодження своєму 52-річному співмешканцю. Наслідком сімейної сварки стало відкрите кримінальне провадження щодо підозрюваної та довготривале лікування для потерпілого. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Днями до чергової частини Баришівського відділення поліції зі спецлінії 102 надійшло повідомлення, що жителька села Лехнівка у стані алкогольного сп’яніння нанесла тяжке поранення кухонним ножем в область підребер'я співмешканцю», - йдеться в повідомленні.

Триває розслідування в рамках відкритого за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України кримінального провадження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.