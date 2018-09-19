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    На Київщині сімейна сварка закінчилася трагічно

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    Під час сімейної сварки жінка схопила кухонного ножа - На Київщині сімейна сварка закінчилася трагічно
    Під час сімейної сварки жінка схопила кухонного ножа

    Нетвереза жінка нанесла тяжке поранення кухонним ножем своєму співмешканцю

    У селі Лехнівка Баришівського району Київської області на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин нетвереза 45-річна жінка нанесла тяжке тілесне ушкодження своєму 52-річному співмешканцю. Наслідком сімейної сварки стало відкрите кримінальне провадження щодо підозрюваної та довготривале лікування для потерпілого. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Днями до чергової частини Баришівського відділення поліції зі спецлінії 102 надійшло повідомлення, що жителька села Лехнівка у стані алкогольного сп’яніння нанесла тяжке поранення кухонним ножем в область підребер'я співмешканцю», - йдеться в повідомленні.

    Триває розслідування в рамках відкритого за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України кримінального провадження.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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