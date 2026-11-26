У Деснянському районі Києва розшукують водія, який збив 60-річну жінку та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили у поліції Києва, інформує «Главком».

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 листопада близько 16:50 на Лісовому масиві – на перетині вулиць Кубанської України та Василя Іваниси.

За попередніми даними правоохоронців, водій наїхав на місцеву мешканку, після чого навіть не зупинився й поїхав далі. Постраждалу з переломами кінцівок та іншими травмами госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти встановити обставини аварії та розшукати водія. Якщо ви стали очевидцем ДТП або маєте відеозапис моменту зіткнення з відеореєстратора чи камер спостереження, повідомте поліцію за телефонами:

063 633 96 71

096 199 69 88

102 – спецлінія поліції.

Нагадаємо, у Вишгородському районі, в селі Старі Петрівці, на нерегульованому пішохідному переході 17-річна дівчина потрапила під колеса авто BMW X5. За даними поліції, у Старих Петрівцях 51-річний водій, керуючи автомобілем BMW X5 здійснив наїзд на дівчину, яка переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Раніше у Білій Церкві на Київщині водій легковика здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок автопригоди постраждали 39-річний чоловік та 11-річна дитина – обох госпіталізували. За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій автомобіля Hyundai Sonata виконував поворот ліворуч, не надав переваги в русі людям на нерегульованому переході та збив їх.

Також у Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію автомобіля Toyota Prius, який на пішохідному переході збив дитячий візочок із чотиримісячним немовлям. Унаслідок аварії дівчинка дістала тяжкі травми та наразі перебуває в реанімації.