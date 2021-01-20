Які часи, такий і «бізнес»: киянин продавав фейкові довідки про Covid-19 (фото)

Вартість підробленої довідки становила 500 грн

Столичні правоохоронці викрили киянина, який збував підроблені довідки про негативні результати тестування на Covid-19 (ст. 358 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на Covid-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Вартість довідки становила 500 грн, що оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР-тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз вилучених речових доказів. Слідчі дії тривають.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з відділом дізнання Дарницького управління поліції в Києві, Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Києві та Департаментом кіберполіції Нацполіції.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.

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