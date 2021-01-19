Поліція викрила потужну нарколабораторію на Київщині (фото, відео)

Під час обшуків правоохоронці виявили 6 кг метадону, понад тонну прекурсорів та лабораторне обладнання

Наркоторговці отримували до 50 млн грн прибутку щомісяця

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили членів злочинної групи, які займалися виготовленням та розповсюдженням наркотичного засобу – метадон.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Організував злочинний бізнес 31-річний киянин. Чоловік разом зі своїм 28-річним поплічником обладнали у заміському будинку на Київщині нарколабораторію, де виготовляли метадон в особливо великих об’ємах. Прекурсори для його виготовлення замовляли з-за кордону та зберігали у столичному гаражі.

До «роботи» вони залучили ще шістьох осіб віком від 28 до 62 років, кожен з яких виконував свою роль: лаборанти, кур’єр та помічники. Реалізація готового товару здійснювалася на всій території держави і за кордоном. У зловмисників була своя мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.

За збут товару члени групи одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Правоохоронці за участі бійців полку поліції особливого призначення провели шість обшуків за місцем проживання фігурантів, у їх автомобілях, в гаражному приміщенні та у будинку, де розташована нарколабораторія. У результаті заходів виявлено 6 кг метадону, понад тонну прекурсорів та лабораторне обладнання.

Вилучені прекурсори дозволяли зловмисникам виготовляти близько 200 кілограмів метадону.

За цінами «чорного» ринку сума вилученого становить понад 10 мільйонів гривень.

Двох активних учасників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідче управління столичного главку розслідує кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності фігурантів.