На Київщині ТВК оголосила «провітрювання» і не відновила засідання (фото, відео)



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Із оголошенням перерви не погодились члени дев'яти ДВК, які знаходилися у фойє та чекали у черзі на здачу виборчої документації Фото: Опора

Після перерви кворум не зібрався і засідання не відбулося

У ніч на вівторок, 27 жовтня, у Білоцерківській міській територіальній виборчій комісії стався інцидент. Члени ТВК не оголошували перерву, а назвали свої дії «провітрюванням приміщення». Зібратися знову та відновити засідання не вдалося – кворум був відсутній.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Події розгорталися близько 2:00 27 жовтня. Білоцерківська міська ТВК ухвалила рішення «провітрити приміщення» і для таких дій виділили 40 хвилин. Голова комісії мотивував також тим, що системні адміністратори не в змозі виконувати роботу з перевірки протоколів через фізичне виснаження і їм треба відпочити.

Із оголошенням перерви не погодились члени дев'яти ДВК, які знаходилися у фойє та чекали у черзі на здачу виборчої документації. До них приєдналися і працівники поліції, які чергували у приміщенні Білоцерківської міської ТВК. Незгодні із членами комісії наполягали, що засідання треба продовжити, а разом із ним і прийом документації від ДВК.

Члени ДВК, які чекали своєї черги із прийому документів у коридорі, викликали слідчо-оперативну групу на місце події.

Станом на 4:00-5:00 ранку так зване «провітрювання» тривало, а засідання відновити не було можливості. На той час в приміщенні Білоцерківської міської ТВК лишилося всього 5 членів комісії, тож кворум був відсутній.

Члени Білоцерківської міської ТВК висловлювали таку позицію: «Ми не робили перерву, а робили провітрювання. Приймати документацію від ДВК не можемо, бо відсутній кворум».

Відповідно до вимог частини 1 статті 254 Виборчого кодексу з моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає безперервне засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у виборчому окрузі.