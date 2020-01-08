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    Новини

    На Київщині вантажівка збила газову трубу (фото)

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    На Київщині вантажівка збила газову трубу (фото)
    Фото: ДСНС

    Рятувальники запобігли вибуху газу

    Сьогодні, 8 січня, о 11:10 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про витік газу на вул. Київській у м. Тетіїв.

    До місця виклику було направлено черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що вантажний автомобіль збив газову трубу і йде витік газу. Рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи для уникнення загрози вибуху. 

    Спільними діями рятувальників та Тетіївської філії ПАТ «Київоблгаз» витік газу було припинено.

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    На Київщині вантажівка збила газову трубу (фото)
    На Київщині вантажівка збила газову трубу (фото)

    Нагадаємо, 3 січня у приміщенні клубу в селі Угринів в Тернопільській області стався вибух газу. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні.

    вибух газ
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