На Київщині вихованець бійцівського клубу побив поліцейських



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Нападник перебував за кермом автомобіля Mazda Фото: Нацполіція

За фактом побиття поліцейських Білоцерківщини відкрито кримінальне провадження

На Київщині під час виконання поліцейськими службових обов’язків на правоохоронців із кулаками накинувся молодик.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Подія трапилась сьогодні, 7 серпня, близько 1-ї години ночі. Працівники кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції на трасі Київ - Одеса, поблизу зупинки села Шкарівка, помітили припаркований автомобіль Mazda, в салоні якого знаходились підозрілі чоловіки. Правоохоронці підійшли до автівки, представились працівниками кримінальної поліції та пред’явили свої службові посвідчення.

Раптово з автомобіля вибіг водій та, нічого не пояснюючи, щосили наніс удари рукою по голові одному поліцейському та його напарнику. Оперативники миттєво застосували заходи фізичного впливу та втихомирили зловмисника. Для документування правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Нападником виявився 19-річний місцевий житель. Як з’ясувалось, нападник – вихованець професійного бійцівського клубу. Наразі причини такої «непрофесійної» поведінки спортсмена встановлюють працівники поліції. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманому молодику.

Нагадаємо, нещодавно в Голосіївському районі Києва дівчина побила ногами патрульну поліцейську.