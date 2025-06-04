Рух транспорту на вулиці Остафія Дашкевича буде обмежено до 7 червня: схема

Роботи проводитимуться поетапно з частковим перекриттям руху

У Києві до 7 червня частково обмежать рух транспорту на ділянці вулиці Остафія Дашкевича у Дніпровському раойні. Про це повідомляє «Главком» ыз посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Обмеження пов'язані з проведенням поточного ремонту вулиці. Зокрема, дорожники КП ШЕУ Дніпровського району укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Чорних Запорожців до проспекту Алішера Навої.

У Києві частково обмежать рух у Дніпровському районі до 7 червня інфографіка: «Київавтодор»

Роботи проводитимуться поетапно з частковим перекриттям руху.

Нагадаємо, з 4 до 6 червня частково обмежено рух транспорту Кільцевою дорогою.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».