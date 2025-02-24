Шмигаль назвав вартість відбудови України

Шмигаль наголосив, що для відбудови України необхідні фінансові ресурси

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відбудова України може коштувати €500 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію спільного засідання уряду та Європейської комісії.

«Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати €500 млрд. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи - ключовим завданням на роки вперед», – зауважив прем'єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що для відбудови України необхідні фінансові ресурси. За його словами, уряд вважає заморожені російські активи основним джерелом фінансування цього процесу:

«Прийшов вже час конфіскувати ці активи. Таке рішення буде повністю легітимним, і зараз час кристалізувати відповідну юридичну основу».

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять головних напрямків роботи уряду.