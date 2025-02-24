Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль назвав вартість відбудови України

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шмигаль назвав вартість відбудови України
Шмигаль зробив заяву про відновлення України
фото: скріншот з відео

Шмигаль наголосив, що для відбудови України необхідні фінансові ресурси

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відбудова України може коштувати €500 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію спільного засідання уряду та Європейської комісії.

«Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати €500 млрд. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи - ключовим завданням на роки вперед», – зауважив прем'єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що для відбудови України необхідні фінансові ресурси. За його словами, уряд вважає заморожені російські активи основним джерелом фінансування цього процесу:

«Прийшов вже час конфіскувати ці активи. Таке рішення буде повністю легітимним, і зараз час кристалізувати відповідну юридичну основу».

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять головних напрямків роботи уряду.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр війна Україна гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна не повинна була статися – вона була спровокована, заявив Віткофф
Спецпредставник Трампа зробив суперечливу заяву про причини війни в Україні
Вчора, 20:34
Російський комплекс спостереження «Муром-П» коштує $50 тис.
Сили оборони знищили російський «Муром-П» вартістю $50 тисяч (відео)
21 лютого, 15:08
Борис Джонсон знайшов додаткове джерело доходів
Борис Джонсон заробляє гроші на селфі із собою – The Guardian
20 лютого, 07:56
У межах акції відбудуться масові мітинги у різних країнах світу
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
15 лютого – День кіберспорту в Україні
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01
Кожен росіянин розуміє, що така ротація – фактично смертний вирок
РФ відправляє своїх солдатів на острови Дніпра у якості покарання – партизани
11 лютого, 02:37
Вирок у справі закарпатських ґвалтівників, можлива зустріч Зеленського з Трампом. Головне за 7 лютого
Вирок у справі закарпатських ґвалтівників, можлива зустріч Зеленського з Трампом. Головне за 7 лютого
7 лютого, 21:13
У Миргородському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури
РФ атакувала енергетику в одній із областей
1 лютого, 07:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 35269 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 сiчня, 07:32

Політика

Шмигаль назвав вартість відбудови України
Шмигаль назвав вартість відбудови України
Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios
Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios
Зеленський про спілкування з Трампом на G7: Це була дуже гарна розмова
Зеленський про спілкування з Трампом на G7: Це була дуже гарна розмова
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
​«Професор з окопів», новий посол України в Угорщині Шандор відбув у Будапешт
​«Професор з окопів», новий посол України в Угорщині Шандор відбув у Будапешт
Рада провалила голосування про підтримку демократії в Україні
Рада провалила голосування про підтримку демократії в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
91K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9794
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
9317
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua