Відбудова Київщини. Секрет неймовірного успіху головного підрядника

ТОВ «Нікдом» отримало замовлень на відновлення пошкоджених у Київській області будівель на 755 млн грн

Головним замовником для проєктів відбудови на Київщині став Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації. Від моменту першого договору на відбудову у вересні 2022-го за рік він уклав понад 800 договорів на 6,9 млрд грн.

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Здебільшого департамент оперує коштами, які отримав від державного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету. Саме на нього зазвичай передавали фінансування з державного бюджету на потреби відновлення, а не громадам, чиї об’єкти було зруйновано або пошкоджено. Це можна пояснити тим, що більшість громад не мали досвіду реалізації великих будівельних проєктів. Тоді як департамент регіонального розвитку обласної адміністрації міг би забезпечити більш професійні підходи і прозорі закупівлі. Проте на практиці все вийшло дещо інакше.

За 2022-2023 роки головним підрядником для департаменту регіонального розвитку Київської обладміністрації стала компанія ТОВ «Нідком». Загальна сума укладених в Prozorro договорів складає 755 млн грн, тобто 11% від загальної суми.

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Два основні контракти фірми – свіжі проєкти відбудови, що фінансуються із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії:

Що ж показав аналіз цих двох великих проєктів?

Як відбувалися тендери

У тендері на будівництво ворзельського навчального закладу замовник визначив термін подачі пропозицій учасників лише п’ять робочих днів.

Закупівлю оголосили ввечері в п’ятницю, 11 серпня о 18:26. Учасники мали до завершення наступної п’ятниці (18 серпня) проаналізувати 127 сторінок технічного завдання і підготувати всі необхідні документи та розрахунок вартості робіт.

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Щоб це завдання не видавалося надто простим, замовник висунув вимогу обов’язкого огляду об’єкту, який він сам і мав би погодити. Для цього учасник мав звернутися до замовника з листом та погодити дату і час відвідування об’єкту. Згідно з рішеннями колегії Антимонопольного комітету в інших закупівлях, таку вимогу замовника визначено дискримінаційною, адже вона суперечить принципам відкритого доступу до торгів.

Зрозуміло, що тих, хто встиг ознайомитися з проєктом і підготувати декілька десятків довідок і кошторисних розрахунків, виявилося небагато. За контракт змагалися ТОВ «Нідком» та ТОВ «Рікдом».

При цьому учасники подали свої пропозиції з різницею в одну годину і не зробили жодного кроку пониження в аукціоні.

Хто брав участь у тендері на 428 млн грн? джерело: Prozorro

Перемогу в закупівлі отримало ТОВ «Нідком» з різницею 0,9% від очікуваної вартості.

У закупівлі відновлення багатоквартирного будинку в Бучі, замовник встановив аналогічні вимоги і строк подачі пропозицій в п’ять робочих днів. Проте на цей тендер з’явилися два інших учасники. Вони знижували ціни на аукціоні і зрештою запропонували виконати підряд на 8,5 млн грн дешевше за ТОВ «Нідком», яке не торгувалося.

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Але обох конкурентів «Нідкому» замовник дискваліфікував.

Результати тендеру на відновлення багатоквартирного будинку в Бучі джерело: Prozorro

ТОВ «Будівельно-Івестиційна Група «Атлант» дискваліфікували за невідповідності окремих позицій в кошторисній частині пропозиції. Ймовірно, на це міг вплинути дуже короткий строк для підготовки пропозицій в закупівлі.

Підставою для дискваліфікації ТОВ «Тайм Інжиніринг» стала невідповідність визначеного розміру зарплати в різних файлах пропозиції – у кошторисі, довідці та розрахунку середньої заробітної плати:

«У тендерній пропозиції учасника (договірній ціні) надані розрахунок заробітної плати та довідка про середньомісячну заробітну плату на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі планує отримувати на об’єкті. У вищезазначених розрахунках зазначено розмір середньомісячної заробітної плати в розмірі 12594,43 грн. А в розрахунках надана в форматі imd у програмному АВК-5 та в пояснювальній записці в форматі PDF до договірної ціни середньомісячна заробітна плата складає 12558,80 грн».

На думку замовника, якби в кошторисі (пояснювальній записці до договірної ціни) була вказана правильна середня зарплата, пропозиція учасника була б вищою на 43 тис. грн. При цьому різниця між цією і наступною пропозицією – понад 8,5 млн грн.

З одного боку, із замовником можна було би погодитися, адже помилка в розрахунках в учасника все-таки є. Але є нюанс – пропозиція обраного переможцем ТОВ «Нідкому» містить аналогічну невідповідність розрахунків. Доказ цьому кошторис ТОВ «Тайм Інжиніринг».

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У розрахунку середньої заробітної плати ТОВ «Нідком» визначило розмір зарплати працівників у 12710,69 грн на місяць. А в кошторисній частині і довідці про середню заробітну плату зазначило 12558,80 грн.

Аналогічна невідповідність розрахунків була і в інших попередніх тендерах за участю ТОВ «Нідком», які проводив Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації. Але там замовник теж не побачив порушення.

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Ба більше, замовник не побачив інших невідповідностей пропозиції «Нідкому». Наприклад, він вимагав подати перелік власної або орендованої техніки, яку будуть використовувати для робіт на об’єкті. ТОВ «Нідком» фактично не підтвердило цю вимогу, адже замість списку власної або орендованої техніки компанія подала договір про надання транспортних послуг з боку ТОВ «Торговий дім Спарта» (договір про надання послуг з організації перевезень та роботи спецтехніки).

Змовник, відповідаючи на питання щодо ось такого визначення переможця, висловив переконання, що все зробив правильно і дотримався закону.

Вартість робіт

Якщо дослідити кошториси пропозиції ТОВ «Нідком» за тендером на відновлення житлового будинку в Бучі, стає зрозуміло, чому його конкуренти пропонували на 9 млн грн нижчу вартість робіт.

Аналіз вартості матеріалів:

Назва Од. вим. Ціна кошторису переможця, грн Аналіз ринкових цін, грн Середня ринкова ціна, грн % відхилення до ринкових цін Бруківка бетонна товщина 80 мм м2 648,00 408,00 415,00 600,00 504,00 +29% Ванна сталева 1500х700 мм з сифоном шт 19071,00 4956,00 7389,00 4219,00 5804,00 +229% Газобетонні блоки D600 м3 4608,00 3150,00 3100,00 3050,00 3100,00 +49% Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм т 43200,00 32790,00 28638,00 34500,00 31569,00 +37% Грунтувальна фарба адгезійна Церезит СТ15 л 280,80 186,80 233,50 182,20 207,85 +35% Двотавр N 24 т 66000,00 43445,00 50610,00 48000,00 47027,50 +40% Дюбель для термоізоляції, l=180 мм шт 12,60 3,30 2,79 5,7 4,25 +196% Екструдований пінополістирол м3 4710,00 3733,33 4089,60 5872,72 4803,02 -0,2% Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд-1,0 1000 м.п. 45540,00 34200,00 23420,00 40520,00 31970,00 +42% Металопрофіль RUUKKI FRIGGE 50/PUMA м2 684,00 606,25 613,21 693,00 649,63 +5,3% Монтажна піна професійна універсальна л 415,20 316,60 392,80 262,66 327,73 +27% Плити мінераловатні 135 кг/м3, товщина 150 мм м2 1080,00 598,03 598,95 817,00 707,50 +53% Плити мінераловатні 135 кг/м3, товщина 50 мм м2 360,00 247,50 199,34 233,90 223,42 +61% Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 т 5100,00 5000,00 4350,00 4960,00 4675,00 +9% Радіатор сталевий, тип 22, 1100х500h шт 7800,00 3799,00 2610,00 3367,00 3204,50 +143% Склосітка СТ-325 м2 56,64 49,09 41,19 43,39 45,14 +26% Суміш суха клейова для приклеювання та армування кг 21,00 9,84 13,70 9,32 11,51 +83% Труба профільна т 69840,00 40325,00 38000,00 44600,00 41300,00 +69%

Навіть газобетонні блоки в кошторисі ТОВ «Нідком» на 50% дорожчі ринкових роздрібних цін. При цьому для великих об’єктів відповідні будівельні матеріали мають закуповувати оптом. І вартість мала би бути набагато нижчою від ціни в найближчому будівельному магазині.

Саме ці завищені ціни матеріалів визначили суму договору. Хоча є ймовірність, що за фактом ці ціни знизять, коли закриватимуть акти виконаних робіт.

«Нідком» уже має звинувачення в завищенні цін. Згідно з матеріалами кримінального провадження Національна поліція в Київській області розслідує махінації та привласнення коштів під час реалізації проєктів відбудови в 2022 році.

За даними слідчих, ТОВ «Нідком» з відома службових осіб Бучанської міської ради та Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт.

Відповідне звернення до Держаудитслужби з інформацією про виявлені порушення в закупівлях, вже направлене. Аудитори мають їх перевірили.

Як ідуть роботи

20 жовтня автори матеріалу вирушили до Бучі, але переконатися, як «Нідком» відбудовує квартири на Вокзальній. І виявили там низку проблем.

Наприклад, деякі вікна не відповідали розмірам віконного отвору. А зайвий проміжок між рамою і стіною закривали добірними брусами та задували монтажною піною. Також виявлено ознаки порушення норм кріплення віконних блоків, а окремі склопакети можуть мати недостатній тепловий опір.

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Дірки в стінах будинку, які з’явилися від обстрілів, не замуровували – їх одразу закрили теплоізоляційними матеріалами. Усередині квартири також не ремонтують, і це питання взагалі підрядник не коментує.

Роботи явно відстають за графіками, а на об’єкті недостатня кількість робітників.

Автори матеріалу вирушили до Бучі, але переконатися, як «Нідком» відбудовує квартири

Більш детально про результати огляду можна прочитати в картці моніторингу об’єкту.

Що відомо про ТОВ «Нідком»

Враховуючи суми контрактів і швидкість підготовки тендерних документів, може складатися враження, що компанія «Нідком» має великий штат працівників і власну будівельну техніку. Але насправді це не зовсім так.

ТОВ «Нідком» зареєстроване в місті Бориспіль по вулиці Ботанічній 1/6. Це невеликий одноповерховий будинок, в якому за даними YouControl зареєстровано… 172 компанії. Тож знайти фірму там буде складно.

У довідках про наявність матеріальної-технічної бази учасник не зазначив жодної одиниці власної техніки. Уся техніка використовується за договорами про надання транспортних послуг.

І нарешті, у довідці про працівників ТОВ «Нідком» зазначило про наявність 13 працівників робітничих професій. При цьому ці 13 робітників вказують як у тендері на відновлення Вокзальної 101 в Бучі, так і в тендері на будівництво ворзелівської школи та садочка.

Якщо взяти трудомісткість лише цих двох контрактів, то вказаним працівникам знадобиться 20 років, щоб завершити це будівництво за умови дотримання норм тривалості робочого часу. Вони звісно можуть укладати договори після виграшу і наймати працівників, але про це з документів тендера ми вже не дізнаємося.

Як вже згадувалося, компанія встигла засвітитися в кримінальних справах про скандальні закупівлі відбудови Київщини в 2022 році. Також «Нідком» фігурує в розслідуванні «Бігус.інфо» про минулорічні проєкти відновлення. Зокрема журналісти говорили про зв’язок компанії із оточенням Олексія Кулеби, екскерівника Київської ОВА та заступника очільника Офісу президента, та його колишнього заступника в Кихвській обладміністрації Дмитра Назаренка.

На жаль, у 2023 році закупівлі Департаменту регіонального розвитку Київської обладміністрації за участі «Нідком» складно назвати кращими. Хоча суми контрактів стали значно більшими. І якщо в 2022 році вони зазвичай становили 3-5 млн грн, тепер ідеться про сотні мільйонів.