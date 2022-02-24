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    На Київщині впіймали російського диверсанта, який вдавав українця (відео)

    На Київщині впіймали російського диверсанта, який вдавав українця (відео)
    фото: скріншот із відео

    При чоловікові в цивільному виявили записи та спеціальні прилади

    Українська поліція на Київщині затримала російського диверсанта поряд із збитим вертольотом. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

    Чоловік намагався видати себе за українця, при ньому виявлено записи та спеціальні прилади.

    Виявили записи та спеціальні прилади, що «свідчать про те, навіщо його закинули до нас».

    Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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    Теги: окупанти Київ Антон Геращенко літак військові Україна поліція чоловік
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    На Київщині впіймали російського диверсанта, який вдавав українця (відео)