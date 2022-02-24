Стало відомо, хто з російських військових опинився у полоні (фото)

Один із полонених у рядку про місце роботи вказав «Ввічливі люди/Війна»

Українські волонтери з InformNapalm встановили особи двох російських солдатів, які 24 лютого потрапили у полон військовослужбовців 93 ОМБр ЗСУ на Донбасі.

Одним з них виявився 19-річним Рафік Рахманкулов з Петровська Саратовської області РФ.

У рядку про місце роботи на його сторінці у «ВКонтакте» вказано «Ввічливі люди/Війна».

Другий окупант вказаний у соцмережі як «Мгомд Мгомдов» 1995 року народження, однак свою сторінку він практично не вів.

Сьогодні стало відомо, що військові взяли в полон двох російських окупантів (фото).

До слова, українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум. А у Харкові ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

Також повідомлялося, що російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал.

Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

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