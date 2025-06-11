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У Бородянці під час копання котловану знайдено боєприпаси часів Другої світової

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бородянці під час копання котловану знайдено боєприпаси часів Другої світової
У Бородянці, що на Київщині, господарі приватного будинку копали котлован під басейн і натрапили на іржаві металеві предмети
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Піротехніки наголошують, що навіть іржаві боєприпаси є надзвичайно небезпечними

У Бородянці, що на Київщині, господарі приватного будинку копали котлован під басейн і натрапили на іржаві металеві предмети, схожі на боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фахівці вилучили сім артилерійських снарядів та п'ять радянських протитанкових мін, які залишилися у землі з часів Другої світової війни
Фахівці вилучили сім артилерійських снарядів та п'ять радянських протитанкових мін, які залишилися у землі з часів Другої світової війни
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Зазначається, що фахівці вилучили сім артилерійських снарядів та п'ять радянських протитанкових мін, які залишилися у землі з часів Другої світової війни. Боєприпаси забрали для безпечного знищення в спеціально відведеному місці.

Фахівці вилучили боєприпаси для безпечного знищення в спеціально відведеному місці
Фахівці вилучили боєприпаси для безпечного знищення в спеціально відведеному місці
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Піротехніки наголошують, що навіть іржаві боєприпаси є надзвичайно небезпечними, тому у жодному разі не можна торкатися їх чи намагатися перенести – це може загрожувати вашому життю та здоров’ю. Якщо помітили підозрілий предмет – негайно повідомте рятувальників за номером «101».  

Нагадаємо,  26 травня 2025 року на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет. Фахівці ДСНС Києва ідентифікували знахідку як мінометну міну часів Другої світової війни. Загалом з початку поточного року у столиці вже виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни. 

Зокрема, у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни. В Ірпені Київської області місцева мешканка, вигулюючи собак, знайшла під парканом міну.

До слова, на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.

Теги: боєприпаси басейн Бородянка Київщина вибухівка

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