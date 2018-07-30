На Київщині з початку року викрито п’ять підпільних цехів із виготовлення алкоголю



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Підпільний цех з виготовлення алкогольного фальсифікату

У підпільних цехах вилучено спирту на 25,3 млн грн

З початку 2018 року у Київській області оперативні працівники вилучили з незаконного обігу товарно-матеріальні цінності на загальну суму 43,9 млн грн, у тому числі підакцизної групи на суму 32,3 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.

Із цих товарів вилучено:

лікеро-горілчані вироби у кількості 185,1 дал на суму 906,6 тис. грн;

паливно-мастильні матеріали в кількості 44,8 тонн на суму 1,3 млн грн;

спирту у кількості 10108 дал на суму 25,3 млн грн;

автомобілів 3 од. на суму 1,8 млн грн;

тютюнових виробів 101 тис. пачок на суму 3 млн грн.

За результатами проведених оперативними підрозділами заходів, припинено діяльність 5 підпільних виробництв, з яких 2 – незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів, 3 – незаконного виготовлення спирту.

За даним напрямом роботи розпочато 3 кримінальні провадження, з них 2 за ч. 3 ст. 204 КК України.

З початку року до суду направлено 1 кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.