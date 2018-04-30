На Київщині застрелили екс-депутата
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В екс-депутата Переяслав-Хмельницької міськради випустили кулю із рушниці
У неділю, 29 квітня, в кафе «Прем’єр» у Переяслав-Хмельницькому вбили колишнього депутата міської ради Сергія Мевшу. Про це виданню Переяслав Онлайн повідомило джерело.
Інцидент стався близько 5-ї години ранку.
У колишнього депутата випустили кулю з мисливської рушниці. Від отриманих травм він помер на місці.
За попередньою інформацією, чоловіка, який наніс смертельні травми Сергію Мевші, затримали. Також знайшли і рушницю, вона знаходилася в авто, припаркованому поруч із зупинко «Критий ринок».
Деталі інциденту розслідують правоохоронці.