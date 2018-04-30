На Київщині застрелили екс-депутата

В екс-депутата Переяслав-Хмельницької міськради випустили кулю із рушниці

У неділю, 29 квітня, в кафе «Прем’єр» у Переяслав-Хмельницькому вбили колишнього депутата міської ради Сергія Мевшу. Про це виданню Переяслав Онлайн повідомило джерело. Інцидент стався близько 5-ї години ранку. У колишнього депутата випустили кулю з мисливської рушниці. Від отриманих травм він помер на місці. За