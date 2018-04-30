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    На Київщині застрелили екс-депутата

    В екс-депутата Переяслав-Хмельницької міськради випустили кулю із рушниці
    У неділю, 29 квітня, в кафе «Прем’єр» у Переяслав-Хмельницькому вбили  колишнього депутата міської ради Сергія Мевшу. Про це виданню Переяслав Онлайн повідомило джерело. Інцидент стався близько 5-ї години ранку. У колишнього депутата випустили кулю з мисливської рушниці. Від отриманих травм він помер на місці. За
    • Сьогодні, 09:19
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    В екс-депутата Переяслав-Хмельницької міськради випустили кулю із рушниці

    У неділю, 29 квітня, в кафе «Прем’єр» у Переяслав-Хмельницькому вбили  колишнього депутата міської ради Сергія Мевшу. Про це виданню Переяслав Онлайн повідомило джерело.

    Інцидент стався близько 5-ї години ранку.

    У колишнього депутата випустили кулю з мисливської рушниці. Від отриманих травм він помер на місці.

    За попередньою інформацією, чоловіка, який наніс смертельні травми Сергію Мевші, затримали. Також знайшли і рушницю, вона знаходилася в авто, припаркованому поруч із зупинко «Критий ринок». 

    Деталі інциденту розслідують правоохоронці.

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