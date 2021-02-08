У Києві затримали банду, що вивезла чоловіка в ліс і пограбувала (фото)

Під час затримання злочинців правоохоронцям довелося застосувати силу

Нещодавно столичні патрульні затримали чотирьох осіб, які вивезли чоловіка до лісу та, ймовірно, вчинили розбій.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Заявник повідомив, що незнайомці на автомобілі вивезли його до лісу, там погрожували ножем, відібрали обручку та телефон. Подія сталася неподалік площі Тараса Шевченка пізно ввечері.

Чоловік зміг запам'ятати частину номерного знаку та описати автомобіль нападників.

У Києві було введено план «Перехват». За деякий час автопатрулям Солом'янського району надійшла інформація про те, що зловмисники можуть перебувати на території району обслуговування. Патрульні швидко розшукали автомобіль, описаний заявником, на бульварі Вацлава Гавела. У салоні перебували четверо осіб, для затримання яких патрульним довелося застосувати фізичну силу та кайданки. В одного з чоловіків інспектори виявили телефон, описаний заявником, а в салоні автомобіля – обручку.

Один з затриманих намагався представлятися правоохоронцям чужим ім'ям. Як з'ясували патрульні, він перебуває у розшуку за подібний злочин.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.