У центрі Києва дві «ворожки» пограбували жінку (фото)

Оперативники затримали двох жінок, які пограбували киянку

На вулиці Лисенка в Шевченківському районі столиці двоє невідомих пограбували жінку. Про це потерпіла повідомила до поліції. Оперативні співробітники, які у цей час відпрацьовували центральну частину міста Києва, швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Грабіжниць затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми з’ясували, що дві зловмисниці підійшли до 37-річної жінки та хотіли нібито їй «поворожити». Коли вони побачили у своєї жертви гроші, вирвали їх з рук потерпілої та втекли у невідомому напрямку. Поліцейські швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних. Ними виявились раніше не судимі мешканки Київської області, 1974 та 1989 років народження», – розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 повідомили фігуранткам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.