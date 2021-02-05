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    У центрі Києва дві «ворожки» пограбували жінку (фото)

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    Грабіжниці вирвали з рук жінки гроші - У центрі Києва дві «ворожки» пограбували жінку (фото)
    Грабіжниці вирвали з рук жінки гроші
    Фото: Нацполіція

    Оперативники затримали двох жінок, які пограбували киянку

    На вулиці Лисенка в Шевченківському районі столиці двоє невідомих пограбували жінку. Про це потерпіла повідомила до поліції. Оперативні співробітники, які у цей час відпрацьовували центральну частину міста Києва, швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Грабіжниць затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «Ми з’ясували, що дві зловмисниці підійшли до 37-річної жінки та хотіли нібито їй «поворожити». Коли вони побачили у своєї жертви гроші, вирвали їх з рук потерпілої та втекли у невідомому напрямку. Поліцейські швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних. Ними виявились раніше не судимі мешканки Київської області, 1974 та 1989 років народження», – розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

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    У центрі Києва дві «ворожки» пограбували жінку (фото)
    У центрі Києва дві «ворожки» пограбували жінку (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

    Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 повідомили фігуранткам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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