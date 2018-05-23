На Київщині затримано росіянина з бойовою гранатою

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Фото: Нацполіція Вилучена у громадянина РФ граната

Громадянин РФ перебуває на території України нелегально

Упродовж останньої доби на Київщині правоохоронці вилучили гранату Ф-1 у громадянина Росії, який нелегально перебуває на території України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«В м. Макарів місцевий дільничний офіцер звернув увагу на підозрілу особу, яка раніше перебувала в полі зору правоохоронців. Працівник поліції запитав 47-річного чоловіка чи має той при собі якісь заборонені законом предмети і почув ствердну відповідь. Громадянин Росії зізнався, що має при собі бойову гранату і має намір здати її правоохоронцям», - йдеться в повідомленні.

Також було з’ясовано, що даний громадянин перебуває на території України нелегально.

Макарівським відділенням поліції було задокументовано факт незаконного перебування громадянина іншої держави на території України та повідомлено про це Державну міграційну службу. Чоловіка примусово буде повернуто до своєї країни.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, передача чи збут вогнепальної зброї). Вилучений речовий доказ направлено на проведення експертизи. Порушника затримано в порядку статті 208 КПК України.