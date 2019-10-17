Уночі в Броварах сталася велика пожежа (фото)



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Вогнем було охоплено будівлю розміром 9х15 м Фото: Броварське районне управління ГУ ДСНС України

Рятувальники майже три години боролися з вогнем

У ніч на четвер, 17 жовтня, сталася пожежа у нежитлового будинку на вулиці Київській, 146 у м. Бровари на Київщині.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 00:06. Про це інформує Броварське районне управління ГУ ДСНС України.

На ліквідацію пожежі було залучено перше відділення 56-ї та два відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

По прибуттю на місце пожежі рятувальниками було проведено розвідку та встановлено, що горить нежитловий будинок розміром 9х15 м та два автомобілі.

На сторінці «Бровари новини» у Facebook місцеві мешканці повідомляють, що горів цех заводу із виготовлення гелікоптерів. Але офіційного підтвердження даної інформації немає.

Пожежу було локалізовано о 01:30 та повністю ліквідовано о 02:52.

Над ліквідацією пожежі працювали 15 чоловік особового складу.

Причина загорання встановлюється. Загиблих та потерпілих немає.