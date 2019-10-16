Під Києвом палала фура (фото)
Загорання виникло у моторному відсіку вантажівки
Фото: ДСНС
У Василькові горіла вантажівка Renault
У вівторок, 15 жовтня, увечері у місті Васильків сталося загорання вантажного автомобіля.
Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 18:55.
На подію виїхав черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Рятувальниками було встановлено, що горить моторний відсік вантажівки Renault.
О 19:10 пожежу було локалізовано та о 19:38 повністю ліквідовано.
На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.