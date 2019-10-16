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    Новини

    Під Києвом палала фура (фото)

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    Загорання виникло у моторному відсіку вантажівки - Під Києвом палала фура (фото)
    Загорання виникло у моторному відсіку вантажівки
    Фото: ДСНС

    У Василькові горіла вантажівка Renault

    У вівторок, 15 жовтня, увечері у місті Васильків сталося загорання вантажного автомобіля.

    Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 18:55.

    На подію виїхав черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальниками було встановлено, що горить моторний відсік вантажівки Renault.

    О 19:10 пожежу було локалізовано та о 19:38 повністю ліквідовано.

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    Під Києвом палала фура (фото)
    Під Києвом палала фура (фото)

    На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.   

    Причина пожежі встановлюється.

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