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    На Київщині знайшли вбитим ветерана АТО

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    На Київщині знайшли вбитим ветерана АТО та учасника Революції Гідності Олександра Мандича - На Київщині знайшли вбитим ветерана АТО
    На Київщині знайшли вбитим ветерана АТО та учасника Революції Гідності Олександра Мандича

    Друзі загиблого повідомляють, що чотири дні тому троє в масках викрали його прямо з квартири

    У Київській області знайшли вбитим ветерана війни із Росією та учасника Революції Гідності Олександра Мандича.

    Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook.

    «Декілька днів тому невідомі викрали з дому Олександра Мандича, а вже сьогодні його знайшли зарізаним в лісі. Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході а згинув від ножа в спину від покидьків», – написав Мосійчук.

    Друзі загиблого повідомляють, що чотири дні тому троє в масках викрали його прямо з квартири. За їхньою інформацією, вбивць затримано і вони, нібито, зізналися у злочині.

    Мосійчук додав, що з джерел в Нацполіціії точно відомо про затримання двох підозрюваних у вбивстві.

    «Вони зізналися і показали місце де сховали тіло Сашка. Завтра будуть прізвища затриманих вбивць і більше подробиць. Попередньо, замовники впливові рейдери», – повідомив Мосійчук.

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    До слова, у Києві затримали двох осіб, яких підозрюють у вбивстві столичного музиканта. Зловмисники заволоділи майном потерпілого і вирішили заховати його тіло у підвалі.

    Теги: АТО Ігор Мосійчук смерть Київщина Facebook
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