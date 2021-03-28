На Київщині знайшли вбитим ветерана АТО

Друзі загиблого повідомляють, що чотири дні тому троє в масках викрали його прямо з квартири

У Київській області знайшли вбитим ветерана війни із Росією та учасника Революції Гідності Олександра Мандича.

Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook.

«Декілька днів тому невідомі викрали з дому Олександра Мандича, а вже сьогодні його знайшли зарізаним в лісі. Олександр був справжнім громадським активістом, пройшов палаючі барикади Майдану і війну на Сході а згинув від ножа в спину від покидьків», – написав Мосійчук.

Друзі загиблого повідомляють, що чотири дні тому троє в масках викрали його прямо з квартири. За їхньою інформацією, вбивць затримано і вони, нібито, зізналися у злочині.

Мосійчук додав, що з джерел в Нацполіціії точно відомо про затримання двох підозрюваних у вбивстві.

«Вони зізналися і показали місце де сховали тіло Сашка. Завтра будуть прізвища затриманих вбивць і більше подробиць. Попередньо, замовники впливові рейдери», – повідомив Мосійчук.

До слова, у Києві затримали двох осіб, яких підозрюють у вбивстві столичного музиканта. Зловмисники заволоділи майном потерпілого і вирішили заховати його тіло у підвалі.