На Київщині зникли чоловік і жінка з чужою дитиною (фото)

Поліція Чернігівщини розшукує п'ятирічну дитину, яка зникла 9 січня

11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 9 січня її рідна сестра зі своїм знайомим з дозволу матері забрали її малолітню доньку Аліну до Києва для прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

Заявниця повідомила, що телефони сестри та її співмешканця вимкнені. Де можуть перебувати всі троє, а, головне, дитина - вона не знає. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Поліцейським вдалося встановити, що 10 січня близько 10 ранку жінку, чоловіка та дівчинку бачили у смт Березань Київської області, звідки родом чоловік. Після гостини у його брата вони пішли у невідомому напрямку.

У поліції є відеозапис з однієї з відеокамер, що встановлені у смт Березань, на якому видно дівчинку, за описом схожу на зниклу Аліну. Дитина проходить по вулиці разом із жінкою та чоловіком, схожими на Тамару Маркович та її співмешканця на ім'я Сергій Савченко. Дівчинка досить легко вдягнена: шуба білого кольору, різнокольорові лосини та чобітки рожевого кольору, без головного убору.

Запис однієї з відеокамер

«Просимо всіх, хто знає будь-яку інформацію про місцезнаходження Аліни чи її тітки зі співмешканцем – негайно повідомити про це до поліції за номерами «102», або 098-733-59-99, або безпосередньо звернутися до відділу поліції у Ніжині по вул. Московська, 22», – закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, поліцейські Київщини за дві години розшукали зниклого 8-річного мешканця Обухова. Школяр втік з дому і помандрував з Обухова до столиці, щоб попоїсти смаколиків.