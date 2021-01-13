Поїхав до Києва поїсти смаколиків: поліція розшукала 8-річного мешканця Обухова

Маленький житель Обухова підняв на ноги всю поліцію

Поліцейські Київщини за дві години розшукали зниклого 8-річного мешканця Обухова. Школяр втік з дому і помандрував з Обухова до столиці, щоб попоїсти смаколиків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До поліції звернулась мати втікача, коли самотужки їй не вдалося розшукати сина. На пошуки маленького жителя Обухова був задіяний весь особовий склад місцевого відділу поліції, працівники ювенальної превенції та оперативники управління карного розшуку поліції Київщини.

Поліцейські встановили, що хлопчик вирушив маршрутним автобусом до Києва, де на кишенькові гроші, які він наколядував під час різдвяних свят, накупив собі смаколиків. Після цього мандрівник вирушив на таксі назад до Обухова, де продовжив свою «прогулянку».

Провівши низку розшукових заходів поліцейські знайшли малолітнього втікача та повернули його батькам. Нічого лихого з дитиною на трапилось.

Ювенальні поліцейські провели з хлопцем профілактичну бесіду.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що поліція Київщини розшукує зниклого безвісти 16-річного Віталія Келлі Джошуа. Відомо, що хлопець не вперше покинув домівку у с. Коленці Іванківського району.

Правоохоронці знайшли зниклого підлітка на Волині.

Працівники ювенальної превенції поліції Київщини упродовж Різдвяних свят розшукали 4 зниклих дітей. Троє з них – підлітки, які йшли гуляти з друзями, не попередивши дорослих. Ще одна 6-річна дівчинка загубилася під час прогулянки. Поліцейські оперативно розшукали її та повернули батькам.