Зниклого на Київщині підлітка поліція знайшла на Волині

Хлопець заявив, що тікав і буде тікати з дому

Правоохоронці знайшли у Волинській області зниклого 16-річного Віталія Келлі Джошуа, жителя Іванківського району Київщини.

Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

Підліток сказав, що втік із дому через надмірну увагу опікунів-іноземців.

«Коли правоохоронці знайшли підлітка в Ковелі, то він заявив, що тікав і тікатиме далі. Його вже привезли додому. Далі з ним будуть працювати психологи», – повідомило джерело у правоохоронних органах.

Поліція розшукала 16-річного Віталія Келлі Джошуа

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що поліція Київщини розшукує зниклого безвісти 16-річного Віталія Келлі Джошуа. Відомо, що хлопець не вперше покинув домівку у с. Коленці Іванківського району.

Працівники ювенальної превенції поліції Київщини упродовж Різдвяних свят розшукали 4 зниклих дітей. Троє з них – підлітки, які йшли гуляти з друзями, не попередивши дорослих. Ще одна 6-річна дівчинка загубилася під час прогулянки. Поліцейські оперативно розшукали її та повернули батькам.