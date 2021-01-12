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    Зниклого на Київщині підлітка поліція знайшла на Волині

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    Зниклого на Київщині підлітка поліція знайшла на Волині

    Хлопець заявив, що тікав і буде тікати з дому

    Правоохоронці знайшли у Волинській області зниклого 16-річного Віталія Келлі Джошуа, жителя Іванківського району Київщини.

    Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

    Підліток сказав, що втік із дому через надмірну увагу опікунів-іноземців.

    «Коли правоохоронці знайшли підлітка в Ковелі, то він заявив, що тікав і тікатиме далі. Його вже привезли додому. Далі з ним будуть працювати психологи», – повідомило джерело у правоохоронних органах.

    Поліція розшукала 16-річного Віталія Келлі Джошуа
    Поліція розшукала 16-річного Віталія Келлі Джошуа

    Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що поліція Київщини розшукує зниклого безвісти 16-річного Віталія Келлі Джошуа. Відомо, що хлопець не вперше покинув домівку у с. Коленці Іванківського району.

    Працівники ювенальної превенції поліції Київщини упродовж Різдвяних свят розшукали 4 зниклих дітей. Троє з них – підлітки, які йшли гуляти з друзями, не попередивши дорослих. Ще одна 6-річна дівчинка загубилася під час прогулянки. Поліцейські оперативно розшукали її та повернули батькам.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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