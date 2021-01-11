Поліція Київщини розшукує особливо небезпечного злочинця (фото)

Чоловік представляється чужими іменами

Поліція Києво-Святошинського району розшукує 39-річного Артема Ружинського за скоєння тяжких злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чоловіка розшукують за скоєння розбійного нападу та за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, особі у місті Вишневе. Наразі поліцейські проводять низку оперативних заходів щодо його розшуку.

Відомо, що розшукуваний – уродженець Донеччини. Також він може представлятись іншими іменами, зокрема, 26-річним Олександром Антоліком, оскільки має копію паспорта громадянина України на це ім’я.

«Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про можливе його місцезнаходження, прохання зателефонувати за номерами (097) 753-82-39 або 102. Анонімність гарантується!» – просять правоохоронці.

До слова, поліція Київщини розшукує зниклого безвісти 16-річного Віталія Келлі Джошуа. Відомо, що хлопець не вперше покинув домівку у с. Коленці Іванківського району.

Працівники ювенальної превенції поліції Київщини упродовж Різдвяних свят розшукали 4 зниклих дітей. Троє з них – підлітки, які йшли гуляти з друзями, не попередивши дорослих. Ще одна 6-річна дівчинка загубилася під час прогулянки. Поліцейські оперативно розшукали її та повернули батькам.