Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного

Дружина Колодича отримала поранення, вона у лікарні

У Новій Москві виявлено тіло депутата Думи Ханти-Мансійського автономного округу – Югри Олександра Колодича. Чоловіка знайшли у підвалі приватного будинку із ознаками насильницької смерті. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що дружину 58-річного чиновника знайдено в тому ж будинку з множинними ножовими пораненнями. Її відправили до лікарні. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя 55-річній жінці.

За підозрою у нападі на подружню пару затримали робітника, який допомагав депутату та його дружині доглядати присадибну ділянку. За інформацією слідчих органів, між ним та чиновником стався конфлікт. Помічник по будинку завдав ножового поранення Колодичу. На вигуки вийшла дружина загиблого, тоді чоловік напав і на неї.

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Тіло злочинець закопав у підвалі та втік.

Найближчим часом 39-річному чоловікові оберуть міру покарання.

Олександр Колодич – голова Комітету Думи Ханти-Мансійського автономного округу – Югри сьомого скликання щодо бюджету, фінансів та податкової політики, член депутатської фракції ВПП «Єдина Росія». Кілька років тому чоловікові пророкували посаду голови Нафтоюганська.

Нагадаємо, у квітні у Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка.

Також наприкінці лютого у несвідомому стані у підмосковному будинку було виявлено нафтового олігарха кінця 1990-х – початку 2000-х років В'ячеслава Ровнейко, врятувати його не вдалося.