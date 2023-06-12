Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного
Олександра Колодича знайшли у підвалі приватного будинку із ознаками насильницької смерті
фото з відкритих джерел

Дружина Колодича отримала поранення, вона у лікарні

У Новій Москві виявлено тіло депутата Думи Ханти-Мансійського автономного округу – Югри Олександра Колодича. Чоловіка знайшли у підвалі приватного будинку із ознаками насильницької смерті. Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що дружину 58-річного чиновника знайдено в тому ж будинку з множинними ножовими пораненнями. Її відправили до лікарні. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя 55-річній жінці.

За підозрою у нападі на подружню пару затримали робітника, який допомагав депутату та його дружині доглядати присадибну ділянку. За інформацією слідчих органів, між ним та чиновником стався конфлікт. Помічник по будинку завдав ножового поранення Колодичу. На вигуки вийшла дружина загиблого, тоді чоловік напав і на неї.

«Нова Москва» – території, приєднані до Москви в ході наймасштабнішого проєкту розширення території Москви за всю історію адміністративно-територіального поділу міста.

Тіло злочинець закопав у підвалі та втік.

Найближчим часом 39-річному чоловікові оберуть міру покарання.

Олександр Колодич – голова Комітету Думи Ханти-Мансійського автономного округу – Югри сьомого скликання щодо бюджету, фінансів та податкової політики, член депутатської фракції ВПП «Єдина Росія». Кілька років тому чоловікові пророкували посаду голови Нафтоюганська.

Нагадаємо, у квітні у Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка. 

Також наприкінці лютого у несвідомому стані у підмосковному будинку було виявлено нафтового олігарха кінця 1990-х – початку 2000-х років В'ячеслава Ровнейко, врятувати його не вдалося.

Теги: росія депутат вбивство поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нестеров помер у віці 73 років
У Росії загадково помер генконструктор нових ракет-носіїв «Ангара»
30 грудня, 2022, 08:43
Тіло Ровнейка знайшли в його підмосковному будинку в Одинцовському міському окрузі
У Росії загадково помер нафтовий магнат
23 лютого, 16:35
49-річний Ігор Шкурко помер у СІЗО
У Росії чергова загадкова смерть одного із топ-менеджерів
7 квiтня, 06:53

Соціум

Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
Президент російського «Альфа-банку» розкішно відпочиває у Франції
Росіянин у аеропорту з'їв пакет із наркотиками й помер
Росіянин у аеропорту з'їв пакет із наркотиками й помер
У Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка
У Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка
Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного
Під Москвою знайдено мертвим депутата. Названо підозрюваного
На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
46K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
32K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
28K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
15K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду
12K
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту