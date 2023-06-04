Окупанти обстріляли Запорізьку область (фото)

Під ворожим вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Чарівне, Темирівка, Чарівне, Кам'янське, Степове та інші прифронтові села

Правоохоронці зафіксували чимало зруйнованих об'єктів: будинки, квартири, майно людей, комунікації

Російська армія завдала ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

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«Ворог здійснив 89 обстрілів 22 населених пунктів: двічі з авіації та двічі з БПЛА, вісім ударів РСЗВ та 77 артобстрілів. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Чарівне, Темирівка, Чарівне, Кам'янське, Степове та інші прифронтові села», – йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу фото: Юрій Малашко / Telegram

Постраждалих немає. Правоохоронці зафіксували 16 зруйнованих об'єктів: будинки, квартири, майно людей, комунікації.

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Рятувальники під час ліквідації наслідків фото: Юрій Малашко / Telegram

Зауважимо, уночі в області двічі лунала повітряна тривога.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Крім того, росіяни вдарили по Херсонщині з артилерії: влучили у житлові квартали.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

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За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.