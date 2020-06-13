На Київщині з’явиться лавандове поле



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Вже наступного року хвилясті лінії перетворяться в лавандові ріки, - пресслужба парку

У парку обіцяють висадити 25 тисяч кущів лаванди

На Київщині території дендропарку «Добропарк» почали створювати лавандове поле, на яке обіцяють висадити 25 тисяч кущів лаванди. Про це повідомляє пресслужба парку.

«Вже наступного року хвилясті лінії перетворяться в лавандові ріки... І зовсім скоро ця сонячна галявина стане місцем естетичної насолоди, купи гарних фото, дихальної терапії, спокою та єднання з прекрасним від раннього літа, до самої осені», — кажуть у парку.

У парку повідомили, що його відкриття планується наступного тижня - 18 червня 2020!

Як повідомлялося, у Долину нарцисів після сторічної відсутності повернулися карпатські буйволи.