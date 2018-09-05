На київських пляжах краще не купатися: рекомендації фахівців



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Якість води у столичних водоймах погіршилася

Киянам і гостям столиці поки не рекомендують купатися на міських пляжах.

Про це в коментарі 44.ua повідомив начальник прес-служби КП «Плесо» Євген Кобан.

«Поки ми не рекомендуємо купатися ніде. Це пов'язано, по-перше, із завершенням пляжного сезону, а, по-друге, з вчорашнім дощем. Якість води трохи погіршилася», - сказав він.

Зазначимо, що пляжний сезон у Києві мають намір завершити в середині вересня. Але все буде залежати від погодних умов, температури повітря.