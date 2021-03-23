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    Троє дітей провалилися під кригу на київському ставку

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    14-річних хлопців шпиталізували до дитячої лікарні - Троє дітей провалилися під кригу на київському ставку
    14-річних хлопців шпиталізували до дитячої лікарні
    Фото: Патрульна поліція Києва

    На допомогу потопаючим прийшли очевидці події та патрульні поліцейські

    У понеділок, 22 березня, на озері в парку «Партизанська слава» під лід провалилося троє дітей. Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Києва у Facebook.

    Ще до приїзду патрульних з іншої сторони берегу один з небайдужих чоловіків витягнув з води 12-річну дівчинку. У водоймі залишалися ще двоє хлопців, які з останніх сил трималися на поверхні.

    «Патрульний Олександр Лисенко кинувся у воду, розбив кригу руками й підплив до потопаючих. Він витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко взяв у службовому автомобілі трос та кинув іншому хлопцеві. Спільними зусиллями напарники витягли і його» – йдеться в повідомленні.

    Інспектори посадили врятованих у службове авто, віддали їм свій сухий одяг та надавали допомогу до приїзду швидкої. За словами дітей, вони думали, що крига витримає їх, але провалилися.

    14-річних хлопців шпиталізували до дитячої лікарні. Патрульні викликали до медичного закладу батьків та працівників ювенальної превенції.

    Раніше повідомлялося, що хлопчика, який плив на крижині по Десенці – протоці річки Дніпро, врятували двоє рибалок, які використали для цього спінінг.

    Крім того, стало відомо, що двоє молодих людей, які пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу.

    Також на початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

    Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.

    Теги: Національна поліція України Київ надзвичайні ситуації поліція річка Дніпро
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