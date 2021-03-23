На київському озері врятували рибалку, що провалився під кригу (відео)

Врятовану людину в шоковому стані доставлено до лікарні

Співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати рибалку, що провалився під лід на озері Алмазне, що у Деснянському районі. Чоловіка забрали до лікарні у шоковому стані та з переохолодженням.

Надзвичайна подія сталася у понеділок, 22 березня. Як повідомляється на сторінці ДСНС у Facebook, вдень до рятувальників надійшло повідомлення від киян, які проходили біля озера Алмазне та почули крик про допомогу.

На місце події вирушило водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На відстані 250 метрів від берега у воді знаходиться людина. Чоловік провалився під тонкий лід, коли рибалив. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, бідолашного доставили на берег, де вже на нього чекала «швидка». Документів при постраждалому не було. Наразі його данні встановлюються.

Попри численні попередження рятувальників про небезпечний лід, кияни вперто продовжують виходити на кригу. Найбільше надзвичайних ситуацій трапляється з дітьми. Так, вчора, 22 березня, двоє хлопців та дівчинка провалилися під кригу на озері в парку Партизанської слави. Дітям пощастило — їх вчасно врятували столичні патрульні спільно з небайдужим киянином.

А днем раніше, 21 березня, волонтер і завзятий рибалка Річард Горда разом із другом Сергієм Булавським врятував на річці Десенка 11-річного хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега. Відео порятунку дитини за допомогою спінінга, чоловіки опублікували у соцмережах. Малий дрейфував на крижині в затоці Десенка напроти ТРЦ SkyMall. Хлопчина не вмів плавати, та й не допомогло б йому це в крижаній воді, якби чоловіки не вирішили затриматися на риболовлі ще на пів години.

Крім того, стало відомо, що двоє молодих людей, які пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу.

Також на початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося знімати людей з крижини на Київському водосховищі.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.