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Навіщо росіянам Вугледар: заступник мера назвав мету окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Навіщо росіянам Вугледар: заступник мера назвав мету окупантів
У Вугледарі пошкоджені 100% будинків
фото з відкритих джерел

Місто є масштабною логістичною точкою для української армії

 

Причина відчайдушних намагань російських окупантів захопити Вугледар на Донеччині, ймовірно, полягає у бажанні зруйнувати логістику українських військових. І найголовніше – вони намагаються прорвати нашу оборону, щоб вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Таку думку в ефірі телеканалу «Еспресо» висловив заступник мера Вугледара Максим Вербовський. Він наголосив, що місто є масштабною логістичною точкою для української армії, тому окупанти концентрують у цьому районі потужні сили.

«Також для росіян важливо захопити Вугледар для того, щоб ЗСУ не могли завдавати ударів по окупованому місту Волноваха. Ну і найголовніше, вони намагаються прорвати українську оборону і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», – заявив Вербовський.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці припустили, що наступом на Павлівку та Вугледар Росія хоче відвернути увагу українських військ від Бахмутського напрямку. На думку британців, російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування до контрольованої Україною Донецької області.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледара, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Теги: росія окупанти місто Вугледар

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