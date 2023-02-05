Навіщо росіянам Вугледар: заступник мера назвав мету окупантів

Місто є масштабною логістичною точкою для української армії

Причина відчайдушних намагань російських окупантів захопити Вугледар на Донеччині, ймовірно, полягає у бажанні зруйнувати логістику українських військових. І найголовніше – вони намагаються прорвати нашу оборону, щоб вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Таку думку в ефірі телеканалу «Еспресо» висловив заступник мера Вугледара Максим Вербовський. Він наголосив, що місто є масштабною логістичною точкою для української армії, тому окупанти концентрують у цьому районі потужні сили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Також для росіян важливо захопити Вугледар для того, щоб ЗСУ не могли завдавати ударів по окупованому місту Волноваха. Ну і найголовніше, вони намагаються прорвати українську оборону і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», – заявив Вербовський.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці припустили, що наступом на Павлівку та Вугледар Росія хоче відвернути увагу українських військ від Бахмутського напрямку. На думку британців, російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування до контрольованої Україною Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледара, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.