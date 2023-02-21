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Чому під час тривоги метро не курсує мостами: роз'яснення перевізника

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Чому під час тривоги метро не курсує мостами: роз'яснення перевізника
Мости є найуразливішими ділянками
фото з відкритих джерел

Рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення

Рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення. Оскільки мости є найуразливішими ділянками. Про це розповів начальник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський в інтерв'ю «ТСН».

Насамперед він пояснив, що рішення заборонити курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та через мости під час повітряної тривоги було ухвалено Радою оборони Києва.

«Фахівці зазначають, що коли оголошується повітряна тривога, населення має бути в укритті, а не їздити в автобусі чи у вагоні метро. Рішення спрямоване насамперед на безпеку цивільного населення», – зазначив він.

При цьому Багінський зазначив, що йому невідомо, якими правилами користується міська електричка, оскільки вона « не підкоряється місту».

«Ми чітко виконуємо рішення Ради оборони Києва, яке забороняє рух транспорту під час тривоги... В одному поїзді метро може перебувати до 1000 осіб, і це дуже небезпечно. Не слід забувати, що мости – це найбільш уразливі ділянки, тому вони перекриваються під час тривоги», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.

Теги: метро тривога «Киевский метрополитен»

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