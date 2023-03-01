У столичній підземці відновили продаж паперових QR-квитків

Оплату проїзду через термінали самообслуговування відновлено

Поповнення транспортних карток, а також продаж паперових qr-квитків відновлено на всіх станціях метро. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

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Фахівці КП «ГІОЦ» усунули технічну несправність.

Нагадаємо, що оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП «ГіОЦ», у разі виникнення запитань просимо телефонувати на гарячу лінію оператора 044 366 55 55.

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До слова, вранці у метро Києва стався збій з оплатою проїзду.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

До слова, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.