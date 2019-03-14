На метро «Лівобережна» пасажир потрапив під поїзд



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Станція метро «Лівобережна»

Пасажир, що впав на рейки, не постраждав

Сьогодні, 14 березня, на станції метро «Лівобережна» людина потрапила під поїзд. Рух поїздів по червоній гілці було призупинено.

Інцидент трапився близько 8:00. Про це повідомляє Інформатор.

О 8:07 потерпілого дістали, його життю нічого не загрожує.

Потяги рухаються між станціями із затримкою.

Нагадаємо, 22 січня 2019 року на станції метро «Гідропарк» чоловік упав на колії. Його дістали на платформу. Рух поїздів тоді затримався на 5 хв.

19 січня на пероні станції метро «Лук'янівська» помер чоловік.