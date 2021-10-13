На місці триповерхової будівлі Ради в центрі Києва може з'явитися висотка

Верховна Рада віддала землю на Шовковичній під забудову 15-поверхівкою всупереч Генплану

Підприємство «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» 31 грудня 2020 року уклало із ТОВ «Комфорт Буд Інвест» договір пайової участі (інвестиційний договір) щодо забудови ділянки площею 0,19 га на вул. Шовковичній, 12-Б у Печерському районі Києва. Про це свідчать дані рішення Господарського суду Києва від 14 липня.

Договір укладено за результатами аукціону, проведеного 30 грудня Товарною біржою «Український центр біржової торгівлі». Результати цього конкурсу оскаржує в суді Приватна проєктно-пошуково-виробнича фірма «М-ЕКО». Про це пише видання «Наші гроші».

За вказаним договором сторони домовилися реконструювати наявні адмінбудинки на вул. Шовковичній, 12-Б під багатофункціональний комплекс. Держпідприємство отримує у власність 1,117 тис. кв. м апартаментів в об’єкті (еквівалентно 172,73 млн грн), а «Комфорт Буд Інвест» – решту всіх площ.

При цьому сторони прописали, що за домовленістю фірма може компенсувати держпідприємству його частку грошима або ж нерухомістю (квартири, апартаменти тощо) в інших об’єктах.

На сьогодні на вул. Шовковичній, 12-Б знаходиться триповерхова адміністративна будівля.

Спочатку реконструкція передбачала її збільшення до 5–9 поверхів – це відповідає чинному Генплану, який встановлює обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів) для забудови у Центральній планувальній зоні столиці, куди входить вул. Шовковична.

Разом із тим, як повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко, грудневий договір передбачає щонайменше 15 поверхів.

Даних про видачу містобудівних умов та обмежень на цей об’єкт у відкритих офіційних джерелах наразі немає.

ТОВ «Комфорт Буд Інвест» пов’язане з ексзаступником директора Департаменту містобудування КМДА, власником девелоперської компанії Saga Development Андрієм Вавришем. Так, власниками фірми значаться Олег Новаківський та Віталій Поєнко, а керівником – Владислав Старинець. Олег Новаківський також був співвласником ТОВ «Сага 18» і ТОВ «Альта-Град» разом з АТ «ЗНВКІФ «Атлон», керівником якого є юрист Вавриша – Андрій Овсій.