Велике будівництво на Хрещатику відкладається? Суд арештував три земельні ділянки

Відомий забудованик Ігор Ніконов анонсував будівництво об'єкта на ділянках, які потрапили під арешт

Печерський районний суд Києва наклав арешт на три комунальні земельні ділянки загальною площею 0,57 га та приміщення на вул. Михайла Грушевського, 4-Б, вул. Хрещатик, 5 і 5-В. Про це свідчать ухвали суду від 2 вересня, пише видання «Наші гроші»

Арешт накладено в рамках кримінального провадження від 16 червня 2021 року за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), яке розслідує перший слідчий відділ Теруправління Державного бюро розслідування у Києві.

За даними слідства, службові особи КМДА разом із представниками ТОВ «Грааль» організували протиправний механізм отримання в користування вказаних ділянок в позаконкурентний спосіб, занизивши при цьому вартість їх оренди.

КМДА ще у 2002 році уклала із ТОВ «Грааль» інвестиційний договір. Його початковою редакцією передбачалося знесення аварійного нежитлового будинку № 5-А по вулиці Хрещатик та реконструкція Європейської площі столиці.

У подальшому було змінено й розширено предмет та об’єкт інвестування за попередньо укладеним інвестиційним договором, зокрема:

ТОВ «Грааль» визнали замовником будівництва та звільнили від обов’язку інвестувати в реконструкцію Європейської площі, ТОВ «Грааль» надали можливість самостійно здійснювати будівництво офісно-готельного комплексу з апартаментами «Столичний»;

з істотних умов інвестиційного договору виключено обов’язок ТОВ «Грааль» щодо повернення ділянок в комунальну власність після завершення будівельних робіт із реконструкції Європейської площі;

визначено «вигідну» суму орендних платежів за користування земельними ділянками під визначеними будівлями у центрі Києва, що дозволило відповідно сплачувати значно менші суми податків до бюджету;

крім знесення нежитлового будинку № 5-А по вулиці Хрещатик у місті Києві, визначено знесення нежитлових будинків № 5-Б , № 5-В , № 5-Д , № 7/9 по вулиці Хрещатик та №4-Б по вулиці Михайла Грушевського і прибудованих приміщень.

При цьому, вищевказані факти здійснення незаконного будівництва в районі фактичних об’єктів історико-культурної спадщини залишилися поза увагою ДАБІ, зазначає слідство. Зокрема, на ділянці по вул. Грушевського, 4-Б розміщено історичну будівлю 1883 року побудови; ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу, архітектурної охоронної зони пам’ятки «вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

У 2015–2016 роках Київська міська рада неодноразово відмовляла ТОВ «Грааль» у поновленні договору оренди попередньо визначених земельних ділянок.

А 24 червня 2021 року Київрада прийняла рішення про поновлення ТОВ «Грааль» договору оренди ділянок 0,04 га на вул. Хрещатик, 5-В і 0,23 га на вул. Хрещатик, 5; а також передала в оренду цій фірмі ділянку 0,29 га по вул. Михайла Грушевського, 4-Б.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт шляхом заборони розпорядження на такі об’єкти:

ділянка площею 0,29 га на вул. М. Грушевського, 4-Б (8000000000:82:012:0006)

ділянка площею 0,04 га на вул. Хрещатик, буд. 5-В (8000000000:82:012:0017)

ділянка площею 0,23 га на вул. Хрещатик, 5 (8000000000:82:012:0052)

ресторан-піцерія пл. 419,70 кв м (літ. А), зареєстрований на праві власності за ТОВ «Лілея», на вул. Хрещатик, 5

нежилі приміщення № 3,48 пл. 277,60 кв м (в літ. Б, В), ТОВ «Грааль», на вул. Хрещатик, 5

нежиле приміщення № 3А пл. 144,70 кв м (в літ. Б, В), ТОВ «Грааль», на вул. Хрещатик, 5

нерухоме майно вул. Хрещатик, буд. 5-А (на праві власності не зареєстровано)

нерухоме майно вул. Хрещатик, буд. 5-Б (на праві власності не зареєстровано)

нерухоме майно вул. Хрещатик, буд. 5-В (на праві власності не зареєстровано)

нерухоме майно вул. Хрещатик, буд. 5-Д (на праві власності не зареєстровано)

адміністративний будинок пл. 752,40 кв м (літ. А), ТОВ «Грааль», на вул. Хрещатик, буд. 7/9

нежилі приміщення пл. 979 кв м, зареєстровані за територіальною громадою Печерського району м. Києва на вул. М. Грушевського, 4 (в літ. Б)

нежилі приміщення № 52, 53 пл. 171 кв м, ТОВ «Грааль», на вул. М. Грушевського, 4 (в літ. Б)

Власниками ТОВ «Грааль» є ТОВ «Терра-Люкс» (33,11%), АТ «ЗНВКІФ «Бранко» (33,11%), АТ «ЗНВКІФ «Ніагара» (22%), АТ «ЗНВКІФ «Теннессі» (11,11%), панамська компанія «Райвал Ентерпрайзес Інк.» (0,34%), віргінська компанія «Лексус Файненшл Груп, Інк» (0,15%), кіпрська компанія «Нерафо Менеджмент Лтд» (0,15%), ТОВ «Тіара» (0,02%) і ТОВ «Євроінвестгруп» (0,01%). Керівником фірми є Ірина Окунєва.

За даними Youcontrol, власником венчурних фондів «Ніагара» і «Теннессі» є відомий забудовник, засновник KAN Developmen Ігор Ніконов, а фонду «Бранко» – ізраїльський бізнесмен Офер Керзнер, почесний консул України у м. Єрусалим, власник девелоперської компанії City Capital Group.

Власником ТОВ «Терра-Люкс» через віргінську компанію «КМТ Файненшиал Груп, Інк» (KMT Financial Group, Inc) є громадянин Ізраїлю Олександр Карасьов. Він є бізнес-партнером Марка Гінзбурга, зокрема, у ТОВ «Крокус-Інвест», ТОВ «Лотос-Сервіс». Вони є співзасновниками ГО «Об’єднання громадян «Підкова».

Кінцевим бенефіціарним власником панамської компанії «Райвал Ентерпрайзес Інк.» в українському реєстрі значиться Андрій Федоров. Він же через «Райвал Ентерпрайзес Інк.» є власником ТОВ «Тіара».

Власниками ТОВ «Євроінвестгруп» є кіпрські компанії «Нерафо Менеджмент Лтд», «Зумтюб Холдінг Лімітед», АТ «ЗНВКІФ «Авант» Ігоря Ніконова, ТОВ «Актів ФМ Сервіс», Гліб Мурованський і Марина Кончаковська. Раніше співвласником «Євроінвестгруп» була Марія Казанцева, яка разом із Офером Керзнером є співзасновником ГО «Арт-Завод Платформа». Казанцева є членом ради директорів City Capital Group.

Нагадаємо, нещодавно Ніконов повідомив, що його компанія KAN Development має намір звести на Хрещатику об’єкт, що стане одним із найкращих у Києві.