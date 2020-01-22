Безсніжна і тепла зима: під Києвом горять гектари трав’яного настилу (фото)
Вогнем знищено понад 8 га трав'яного настилу у двох районах Київщини
У вівторок, 21 січня, сталося горіння трав’яного настилу поблизу смт Бородянка. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 16:17.
На місце виклику виїхав черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка.
Вогнем був охоплений трав’яний настил на відкритій території на площі близько 4,5 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Загорання було локалізовано о 16:54 та повністю ліквідовано о 17:05.
На гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Того ж дня о 17:19 до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу поблизу села Коленці. На місце виклику було направлено рятувальників 41- ДПРЧ смт Іванків.
Пожежу було локалізовано о 18:36 та повністю ліквідовано о 18:55.
Вогнем знищено трав’яний настил на площі 4 га.
До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця пожежної техніки та 3 чоловіки особового складу.
Причина виникнення пожеж встановлюється.