Безсніжна і тепла зима: під Києвом горять гектари трав’яного настилу (фото)



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Горіння трав'яного настилу біля Бородянки Фото: ДСНС

Вогнем знищено понад 8 га трав'яного настилу у двох районах Київщини

У вівторок, 21 січня, сталося горіння трав’яного настилу поблизу смт Бородянка. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 16:17.

На місце виклику виїхав черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка.

Вогнем був охоплений трав’яний настил на відкритій території на площі близько 4,5 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Загорання було локалізовано о 16:54 та повністю ліквідовано о 17:05.

На гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Того ж дня о 17:19 до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу поблизу села Коленці. На місце виклику було направлено рятувальників 41- ДПРЧ смт Іванків.

Пожежу було локалізовано о 18:36 та повністю ліквідовано о 18:55.

Вогнем знищено трав’яний настил на площі 4 га.

До гасіння пожежі залучалась 1 одиниця пожежної техніки та 3 чоловіки особового складу.

Причина виникнення пожеж встановлюється.