Поліція прийшла з обшуками на об’єкти «Київводоканалу»

У «Київводоканалі» наголосили, що слідчі дії ускладнюють роботу підприємства

Сьогодні, 1 квітня, співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводять обшуки на об’єктах приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

У компанії підкреслюють, що такі слідчі дії ускладнюють роботу підприємства, відволікаючи працівників від виконання службових обов’язків. Це може створити ризики для стабільного надання життєво важливих послуг споживачам.

«Працівники «Київводоканалу» готові співпрацювати зі слідством та надавати всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня, представники територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві та оперативні співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд».

Раніше поліція провела обшуки на чотирьох фармацевтичних підприємствах Києва, включаючи «Дарницю», «Фармак» та «Артеріум».