Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність
Вітренко: Якщо секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Кличко, який може чудово вести засідання Київради
фото: пресслужба Київради

Лідер «Слуги народу» в Київраді вимагає кадрових рішень через корупційний скандал

Після оприлюднення скандальних «плівок Комарницького» легітимність Київської міської ради опинилася під питанням. Голова пропрезидентської фракції в Київраді Андрій Вітренко у розмові з «Главкомом» заявив, що довіра до міськради впала до критичного рівня.

«Після цих плівок легітимність цієї Київської міськради – на рівні нуля. І треба підіймати легітимність ради та самоврядування, щоб люди починали цьому самоврядуванню більше вірити. У ньому повинні бути обличчя, які принаймні мають позитивну репутацію серед людей», – сказав політик.

За словами голови пропрезидентської фракції в Київраді, про небезпеку паралічу роботи цього органу Віталій Кличко оголосив публічно на погоджувальній раді. Київський мер попередив, що у такому випадку депутати спостерігатимуть за розвитком міста зі сторони.

Щоб цього не сталося, на думку Вітренка, варто перезавантажити роботу міськради. Сумніви щодо легітимності секретаря Київради Володимира Бондаренка, на думку політика, можна розвіяти, винісши питання щодо дострокового припинення його повноважень на таємне голосування. Збір підписів депутатів під такою ініціативою «слуги народу» вже ініціювали.

«Якщо ж секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Кличко, який може чудово вести засідання Київради», – резюмував Вітренко. 

Нагадаємо, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.

Читайте також:

Теги: Київ Київрада столиця партія Слуга народу Володимир Бондаренко Андрій Вітренко Віталій Кличко місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
12 березня, 00:48
Через кошти, зібрані фондом «Охматдит – Здорове дитинство», ще в серпні 2024 року розгорівся скандал
Стала відома доля грошей, зібраних на відбудову «Охматдиту»
5 березня, 15:07
Депутатка Київради Вікторія Муха
Як столиця вшановує загиблих героїв. Депутатка Вікторія Муха – про нові правила і принципи київ
5 березня, 12:00
Можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу
КМВА розробила механізм руху наземного транспорту під час тривог: деталі
4 березня, 17:09
Кияни та гості міста охоче фотографуються з кінним патрулем
Кінний патруль повертається на вулиці Києва: реакція жителів міста
3 березня, 15:05
Київські поліцейські затримали 51-річного «фермера», який вирощував коноплі в орендованій квартирі
У Києві конопляний «фермер» впіймався через маленьку дрібницю
26 лютого, 14:49
Внаслідок атаки у Київській області загорівся приватний будинок
Україну та РФ атакували дрони, Трамп анонсував візит Зеленського до США: головне за ніч
26 лютого, 06:12
Внаслідок ДТП постраждав 60-річний водій Peugeot, його з травмою голови та переломом пальця руки госпіталізували
На Оболоні затримано нетверезого водія, який вчинив ДТП із постраждалим
25 лютого, 17:34
Головні новини ночі проти 21 лютого
Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч
21 лютого, 06:17

Новини

«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність
«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність
Скандал у Молодому театрі: столична влада готова використати поліграф для встановлення істини
Скандал у Молодому театрі: столична влада готова використати поліграф для встановлення істини
«Фількіна грамота». Голова «слуг народу» у Київраді розкритикував рішення про відсторонення соратника Кличка
«Фількіна грамота». Голова «слуг народу» у Київраді розкритикував рішення про відсторонення соратника Кличка
У селі під Києвом виявлено випадок сказу у кота
У селі під Києвом виявлено випадок сказу у кота
«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні: розклад руху
«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні: розклад руху
«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради
«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
51K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
21K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
18K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
15K
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua