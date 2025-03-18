«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність

Вітренко: Якщо секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Кличко, який може чудово вести засідання Київради

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Після оприлюднення скандальних «плівок Комарницького» легітимність Київської міської ради опинилася під питанням. Голова пропрезидентської фракції в Київраді Андрій Вітренко у розмові з «Главкомом» заявив, що довіра до міськради впала до критичного рівня.

«Після цих плівок легітимність цієї Київської міськради – на рівні нуля. І треба підіймати легітимність ради та самоврядування, щоб люди починали цьому самоврядуванню більше вірити. У ньому повинні бути обличчя, які принаймні мають позитивну репутацію серед людей», – сказав політик.

За словами голови пропрезидентської фракції в Київраді, про небезпеку паралічу роботи цього органу Віталій Кличко оголосив публічно на погоджувальній раді. Київський мер попередив, що у такому випадку депутати спостерігатимуть за розвитком міста зі сторони.

Щоб цього не сталося, на думку Вітренка, варто перезавантажити роботу міськради. Сумніви щодо легітимності секретаря Київради Володимира Бондаренка, на думку політика, можна розвіяти, винісши питання щодо дострокового припинення його повноважень на таємне голосування. Збір підписів депутатів під такою ініціативою «слуги народу» вже ініціювали.

«Якщо ж секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Кличко, який може чудово вести засідання Київради», – резюмував Вітренко.

Нагадаємо, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.