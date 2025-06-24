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Рух Набережним шосе 25 червня буде частково обмежено: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Набережним шосе 25 червня буде частково обмежено: схема
Дорожники ліквідовуватимуть на Набережному шосе аварійний провал зливоприймального колодязя
фото: Борис Корпусенко

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту

25 червня, з 10:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе на ділянці поблизу станції метро «Дніпро», в напрямку руху від Поштової площі до моста Метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Печерського району ліквідовуватимуть аварійний провал зливоприймального колодязя.

25 червня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе
25 червня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе
інфографіка КМДА

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: Київ дороги ремонт

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