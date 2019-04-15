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    На Оболонській набережній невідомі вимастили лавочки солідолом (фото)

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    <p>Вимазані солідолом лавочки на Оболонській набережній</p> - На Оболонській набережній невідомі вимастили лавочки солідолом (фото)

    Вимазані солідолом лавочки на Оболонській набережній

    Фото: Yurii Kir, Facebook

    Кияни застосовують радикальні методи до порушників громадського порядку

    У вихідні на Оболонській набережній у Києві невідомі особи вимастили лавочки густим мастилом. Про це повідомляється у мережі Facebook.

    Кияни вважають, що таким чином мешканці будинків на набережній борються шумними вечірками під своїми вікнами, що влаштовує молодь вечорами.

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    У коментарях до допису киянина, який оприлюднив фото вимазаних лавочок, користувачі соцмережі пишуть, що речовина на лавочках – солідол.

    Одні коментатори підтримують такі радикальні методи боротьби з порушниками громадського порядку, інші - категорично проти цього і вважають, що є інша можливість втихомирити дебоширів.

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    На Оболонській набережній невідомі вимастили лавочки солідолом (фото)
    На Оболонській набережній невідомі вимастили лавочки солідолом (фото)
    Фото: Yurii Kir, Facebook

    Солідол - густе мастило (суміш мінерального масла й кальцієвого мила) для мащення різних машин і пристроїв.

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