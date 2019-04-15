На Оболонській набережній невідомі вимастили лавочки солідолом (фото)



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Вимазані солідолом лавочки на Оболонській набережній Фото: Yurii Kir, Facebook

Кияни застосовують радикальні методи до порушників громадського порядку

У вихідні на Оболонській набережній у Києві невідомі особи вимастили лавочки густим мастилом. Про це повідомляється у мережі Facebook.

Кияни вважають, що таким чином мешканці будинків на набережній борються шумними вечірками під своїми вікнами, що влаштовує молодь вечорами.

У коментарях до допису киянина, який оприлюднив фото вимазаних лавочок, користувачі соцмережі пишуть, що речовина на лавочках – солідол.

Одні коментатори підтримують такі радикальні методи боротьби з порушниками громадського порядку, інші - категорично проти цього і вважають, що є інша можливість втихомирити дебоширів.

Солідол - густе мастило (суміш мінерального масла й кальцієвого мила) для мащення різних машин і пристроїв.