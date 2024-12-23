На одній зі станцій столичного метро стартує капітальний ремонт ескалаторів

Орієнтовно ремонт завершиться наприкінці квітня 2025 року

З 24 грудня на станції метро «Либідська» розпочнуть плановий капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонтні роботи планують завершити наприкінці квітня 2025 року.

«Під час ремонту ескалатор повністю розбирають, проводять заміну зношених частин і глибоку діагностику, перевіряють й оновлюють усе обладнання, яке забезпечує безперебійну роботу ескалатора. Такі ремонти проводять кожні 10-12 років або після пробігу у 150 тис. км. Це необхідно для надійної та безпечної роботи ескалаторів», – йдеться в повідомленні.

Як нагадує підприємство, для безпечних поїздок пасажири мають дотримуватися простих правил користування ескалатором:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках;

слідкувати за довгим одягом й особистими речами, щоб вони не потрапили в рухомі частини ескалатора;

сумки та пакети тримати при собі, щоб уникнути травм або пошкодження речей.

Нагадаємо, що наразі триває почерговий капітальний ремонт ескалаторів на станції «Берестейська».

Як повідомлялося, у переході між станціями київського метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» триває поетапний капітальний ремонт ескалаторів.

До слова, ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершилися до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями був відновлений 15 вересня.