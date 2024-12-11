Укргідрометцентр повідомив столичних водіїв про небезпеку на дорогах
Фахівці закликають водіїв знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань
Завтра, 12 грудня, на столичних дорогах очікується ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також за прогнозами синоптиків у Києві вночі буде невеликий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби сягне від 1 до 3 градусів морозу.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
- вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.
Пішоходам же радять бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, в Україні у середу, 11 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди йтиме мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
У Київській області передбачається хмарна погода, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +3 до -2°С.
Раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та Київській області.
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