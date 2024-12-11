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Укргідрометцентр повідомив столичних водіїв про небезпеку на дорогах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Укргідрометцентр повідомив столичних водіїв про небезпеку на дорогах
У Києві вночі випаде невеликий сніг, а температура протягом доби коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Фахівці закликають водіїв знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань

Завтра, 12 грудня, на столичних дорогах очікується ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також за прогнозами синоптиків у Києві вночі буде невеликий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби сягне від 1 до 3 градусів морозу.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Пішоходам же радять бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, в Україні у середу, 11 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди йтиме мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області передбачається хмарна погода, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +3 до -2°С.

Раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці та Київській області.

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Теги: негода Київ Київщина водій автомобіль дороги прогноз погоди

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