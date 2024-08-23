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Коли завершиться ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська»: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли завершиться ремонт між станціями метро «Деміївська» – «Либідська»: названо дату
Раніше мер Києва заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Рух поїздів між станціями метро буде відновлено до 15 вересня

Ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями буде відновлено до 15 вересня. Про це заявив власник компанії «Автострада» Максим Шкіль в інтерв’ю ЕП.

«В ніч з 20 на 21 серпня відбувся запуск пробного поїзда, який тестує габарити тунелю, він проїхав, жодних проблем немає», – повідомив Шкіль.

За словами Шкіля, до 29 серпня будівельники та співробітники КП «Київський метрополітен» повністю змонтують кабелі і електрозв'язок. Потім повторно проїде тестовий поїзд з кількома параметрами швидкості, протестується якість рейок.

«Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями», – заявив власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у Києві рух синьою гілкою метро планують повністю відновити у вересні. Це може статися на початку місяця. За словами мера Києва, роботи ведуться цілодобово та без вихідних.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

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Теги: метро Київ столиця громадський транспорт ремонт

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