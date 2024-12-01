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1 грудня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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1 грудня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту
У столиці тимчасово обмежать дорожній рух
фото: Folk Ukraine (ілюстративне)

Обмеження руху діятиме у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій

Сьогодні, 1 грудня, в Києві тимчасово обмежать рух транспорту, зокрема в центральній частині міста. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

«Шановні жителі та гості міста Києва! 1 грудня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діячам тимчасово обмежено дорожній рух, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і положення про державний протокол та церемонію України, главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

також, військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та піхохідів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом головних іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

цей, що з 1 грудня в Києві з'являються нові автобусні маршрути , що курсують Подільським мостовим переходом з Троєщини та Воскресенки.

До слова, у Великій лаврській дзвіниці з 1 по 25 грудня щосуботи та щонеділі працюєме резиденція Святого Миколая. Про це йдеться на сторінці Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» у Facebook.

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Теги: Київ громадський транспорт дороги автомобіль транспорт

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