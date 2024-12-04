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«Київський метрополітен» назвав собівартість проїзду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Київський метрополітен» назвав собівартість проїзду
Cобівартість перевезення одного пасажира у Київському метро складає 36,90 грн
фото: «Київський метрополітен», Facebook

Vинулого тижня столичним метро скористалися майже 4,8 мільйона пасажирів, із яких 1,2 мільйона – пільговики

У 2024 році собівартість проїзду в столичній підземці становить 36,90 грн для одного пасажира. Про це повідомили в «Київському метрополітені» у відповідь на запит Суспільного.

Також у комунальному підприємстві прокоментували інформацію про можливий безкоштовний проїзд в підземці, зазначивши, що тарифи встановлює виконавчий орган Київміськради (КМДА).

Відповідно до звіту про фінансові результати, за дев'ять місяців роботи збиток «Київського метрополітену» становить 3 069 752 тис. грн, а собівартість перевезення одного пасажира складає 36,90 грн. 

Як повідомили у «Київському метрополітені», минулого тижня столичним метро скористалися майже 4,8 мільйона пасажирів, із яких 1,2 мільйона – пільговики. Також повідомляється, що на підприємстві проходять планові роботи з утримання інфраструктури. Зокрема, в цей період замінили вісім шпал та шість брусів на стрілочних переводах.
Крім того, тривають планові капітальні ремонти ескалаторів у переході між станціями «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» та на станції «Берестейська»

Під час повітряних тривог столична підземка працює в режимі укриття цілодобово. Учора, 17 листопада, під час масованого обстрілу столиці на станціях перебували понад 32 тисяч людей. Про основні правила поведінки в метрополітені під час повітряних тривог нагадали  у КМДА.

До слова, в метро Харкова встановили головну ялинку міста. Техніки встановили ялинку сьогодні вночі на станції метро «Університет».

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Теги: громадський транспорт метро Київ

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