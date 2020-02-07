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    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)

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    ДТП сталася на перехресті вулиць Бойчука і Бастіонної&nbsp; - На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    ДТП сталася на перехресті вулиць Бойчука і Бастіонної 
    Фото: Інформатор

    Від удару водій Toyota втратив свідомість, а його машина вилетіла на узбіччя

    У четвер, 6 лютого, на Печерську в Києві сталася аварія за участю двох автомобілів. На перехресті вулиць Бойчука і Бастіонної зіткнулися Nissan і Toyota. В результаті удару водій другої машини втратив свідомість, а авто знесло на узбіччя, протаранивши паркан.

    Аварія трапилась близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, Toyota рухалася по Бойчука в сторону центру, коли по зустрічній смузі на заборонний світло світлофора проїхав Nissan. Автомобілі зіткнулися на перехресті з вулицею Бастіонною. В результаті удару водій Toyota втратив свідомість, а його машина вилетіла на узбіччя, знесла паркан і розвернулася на 90 градусів.

    Водій Toyota прийшов в себе і прокоментував те, що трапилося, після чого його госпіталізували для більш детального огляду.

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    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій Nissan, який, за попередніми даними, є винуватцем ДТП, в аварії не постраждав.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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