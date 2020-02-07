На Печерську Nissan зніс зустрічну Toyota на обочину (фото, відео)



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ДТП сталася на перехресті вулиць Бойчука і Бастіонної Фото: Інформатор

Від удару водій Toyota втратив свідомість, а його машина вилетіла на узбіччя

У четвер, 6 лютого, на Печерську в Києві сталася аварія за участю двох автомобілів. На перехресті вулиць Бойчука і Бастіонної зіткнулися Nissan і Toyota. В результаті удару водій другої машини втратив свідомість, а авто знесло на узбіччя, протаранивши паркан.

Аварія трапилась близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, Toyota рухалася по Бойчука в сторону центру, коли по зустрічній смузі на заборонний світло світлофора проїхав Nissan. Автомобілі зіткнулися на перехресті з вулицею Бастіонною. В результаті удару водій Toyota втратив свідомість, а його машина вилетіла на узбіччя, знесла паркан і розвернулася на 90 градусів.

Водій Toyota прийшов в себе і прокоментував те, що трапилося, після чого його госпіталізували для більш детального огляду.

Водій Nissan, який, за попередніми даними, є винуватцем ДТП, в аварії не постраждав.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.